Жители Перевалки пожаловались на скользкий тротуар и отсутствие освещения

Горожане просят починить фонари и посыпать песком опасный участок дороги.

Жители домов по улице Ковалевской, 7 на Перевалке сообщили о том, что тротуар очень скользкий и два фонаря в районе мусорной площадки давно не работают. Информацию разместили в паблике Перевалка NEWS | Петрозаводск.



«Тротуар бесхозный, „белое пятно“. Администрация в этом году на такие жалобы пишет что-то насчет отсутствия „дополнительного финансирования“. Рядом дорога, ведущая в город Солнца, очищается и посыпается песком. Найдите три ведра песка, чтобы не оплачивать потом штрафы, если кто-нибудь, не дай Бог, упадет! И восстановите освещение! Сразу оговорюсь, в администрацию писать бесполезно, одни отписки. Торец 9-го дома тоже в таком же состоянии. И полгорода таких бесхозных тротуаров!», — написали местные жители в паблике.

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