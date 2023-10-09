Жители Петрозаводска атаковали магазин стройматериалов

В минувшие выходные на пульт охраны в Петрозаводске поступил сигнал тревоги из магазина стройматериалов.

В минувшие выходные тревожную кнопку нажали в одном из строительных магазинов Петрозаводска.

Группа задержания Росгвардии выехала на место вызова и со слов охранника установила, что там пытались украсть товар. Был задержан 40-летний местный житель, который спрятал в рюкзак тепловизор и строительные клещи и попытался без оплаты пронести мимо кассы. Но это петрозаводчанину не удалось. Также выяснилось, что он находился в розыске.



В этм же магазине произошла еще одна попытка хищения товара. На этот раз росгвардейцы задержали 28-летнего петрозаводчанина, который спрятал в черный пакет лазерный уровень и собирался незаметно вынести из магазина.



Представители Росгвардии Карелии задержали всех нарушителей и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе ведомства.