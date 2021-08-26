Жители Петрозаводска бесплатно отдают тазик грибов, потому что устали их чистить

На сайте объявлений в Петрозаводске появилась запись с предложением забрать бесплатно таз подосиновиков и ведро волнушек.

На сайте объявлений «Отдам даром – Петрозаводск» в минувшую среду появилось объявление с предложением бесплатно забрать грибы, так как обладатели лесных даров устали чистить их.

«Отдам таз грибов (белые и подосиновики) и ведро волнушек. Не осилим столько чистить. Собраны вчера. Приходить со своей тарой. Ключевая», сообщалось на сайте объявлений.

Отметим, что через час грибы забрали, в объявлении появилось приписка: отданы.

Ранее сообщалось, в Карелии рекордный урожай грибов. Люди собирают ведрами, корзинами, машинами...