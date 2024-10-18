Жители Петрозаводска добились замены поврежденных козырьков через суд

Управляющая компания в Петрозаводске оштрафована за неисполнение предписания о ремонте козырьков.

Благодаря настойчивости жильцов многоквартирного дома № 37 по улице Красной в Петрозаводске, удалось добиться устранения серьезных нарушений в обслуживании дома, сообщили в Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. Зимой в результате схода снега был поврежден козырек над первым подъездом, однако управляющая компания ООО УК «Жилой дом+» долгое время игнорировала обращения жильцов и не предпринимала никаких мер по его ремонту.

В ситуацию вмешался Госкомитет. По результатам проверки было подтверждено, что управляющая компания нарушила свои обязательства. УК было выдано предписание о необходимости восстановить поврежденные элементы дома. Однако компания проигнорировала и это требование.

Как сообщается, после этого в суд был подан иск о понуждении управляющей компании выполнить предписание. Суд встал на сторону жильцов и обязал УК устранить все выявленные нарушения.

В результате, управляющей компании пришлось заменить козырьки над двумя подъездами, так как второй за это время тоже пришел в негодность, и провести ремонт фасада дома. Кроме того, руководитель УК был оштрафован за неисполнение предписания государственного органа.