Жители Петрозаводска дождутся снегопада в начале следующей недели

В ночь на 5 декабря в столице Карелии ожидаются осадки.

Первый с начала зимы снегопад синоптики ожидают в Петрозаводске в ночь на понедельник, 5 декабря. По разным данным, в городе выпадет от трех до пяти сантиметров осадков.



Об этом сообщается в паблике «Погода в Петрозаводске и Карелии». В частности, это обусловлено тем, что Карелию покинет антициклон «Эрик». Начнется очень стремительное падение атмосферного давления.



В Петрозаводске это будет выглядеть так:



3 декабря - 775 мм.рт.ст.



4 декабря - 773 мм.рт.ст.



5 декабря - 769 мм.рт.ст.



6 декабря - 758 мм.рт.ст.



7 декабря - 749 мм.рт.ст.



8 декабря - 742 мм.рт.ст.



Резкое понижение давления означает наступление циклонов. Как раз один из них отметится снегом в Петрозаводске.