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Жители Петрозаводска «хоронят» мусор с кладбища в могильнике с сибирской язвой

Новости. Общество
10:29, 15 Августа 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Россельхознадзор проверил состояние сибиреязвенных скотомогильников в республике.

В августе специалисты управлением Россельхознадзора вместе с представителями ветеринарной службы и администрации поселений обследовали 5 из 7 сибиреязвенных скотомогильников, расположенных в Карелии. 4 из 5 опасных объектов оказались бесхозными, на балансе администраций они не числятся, рассказали в Управлении.

Скотомогильник в Сулажгоре находится на балансе Петрозаводска. Он огорожен сплошным капитальным забором высотой не менее 2-х метров, но в одном месте в ограждении отсутствует доска, часть забора покосилась. Горожане сбрасывают мусор с кладбища на территорию скотомогильника.

Скотомогильник в районе поселка Ладва также огорожен двухметровым дощатым забором, но его состояние оставляет желать лучшего. В трех местах доски забора упали, часть забора покосилась, два пролета забора упали. В результате доступ на территорию скотомогильника открыт и для людей, и для животных.

Скотомогильники в районе деревне Рахколла в Пудожском районе и поселке Бор Пуданцев в Медвежьегорском районе соответствуют требованиям ветеринарных правил, хранения, переработки и утилизации биологических отходов.

Точное местонахождение скотомогильника в районе деревне Римское установить не удалось. Запись о захоронении крупного рогатого скота занесена в журнал эпизоотического состояния района в 1921 году.

Информация о результатах проведенных обследований будет передана в правительство Карелии, администрацию Петрозаводска и Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Решается вопрос о выдаче петрозаводской мэрии предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Обследования двух скотомогильников в деревне Савиново в Пряжинском районе и селе Михайловское в Олонецком районе запланированы на сентябрь.

Ранее сообщалось, петрозаводский скотомогильник будет передан в собственность Карелии.

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