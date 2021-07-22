Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю

Знаменитый советский актер снимался в столице Карелии в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре».

Группа поклонников творчества советского актера Олега Даля из Петрозаводска выступила с инициативой установки памятника любимому артисту в карельской столице. В конце 70-х годов прошлого столетия он снимался в главной роли в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре», поставленной по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота», и многие считают эту роль лучшей актерской работой Даля.

Съемки фильма проходили в Петрозаводске, и инициаторы установки памятника хотели бы увековечить артиста в образе его героя – инженера Виктора Зилова, задумчиво сидящего на скамейке.

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