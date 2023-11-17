Жители Петрозаводска инсценировали ДТП и взыскали «ущерб» с мэрии города

Как рассказали в источнике, по уголовному делу в отношении 6 местных жителей в возрасте от 30 лет до 41 года, обвиняемых по мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В период с 2020 года по 2022 год двое мужчин, оказывающих юридические услуги, и четверо мужчин, владеющих транспортными средствами, вступили в преступный сговор. Они нашли в районе Пряжинского шоссе в Петрозаводске яму и инсценировали ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого машины якобы получили повреждения.

В последующем злоумышленники взыскали в судебном порядке с городской казны сумму причиненного инсценированным ДТП ущерба и поделили ее между собой. Бюджету городского округа был причинен ущерб на сумму более 1 400 000 рублей.

В ходе рассмотрения дела обвиняемые признали вину и возместили причиненный ущерб.

Суд назначил всем соучастникам наказание в виде лишения свободы. Один ранее судимый мужчина был осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, остальным наказание назначили условно с испытательным сроком от одного до двух лет.