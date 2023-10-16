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Жители Петрозаводска изготавливают необычные зонты

Новости. Общество
10:20, 18 Октября 2023
фото: "Городской-Дом-Культуры Петрозаводск" / VK

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Петрозаводчане активно присоединяются к творческому конкурсу.

Жители Петрозаводска активно участвуют в конкурсе «Зонт для Марьяне», сообщили в паблике городской администрации 17 октября.

Петрозаводчане активно присоединяются к конкурсу: организаторы уже получили фото 19 изделий. Например, представитель детского сада № 4 «Акварельки» Татьяна Альканова создала ажурный летний аксессуар, вязанный крючком. Анна Кабонен изобразила на своем зонтике некоторые городские арт-объекты. Семейная команда — Ольга Афанасьева с детьми Дианой и Юрием изготовили изделие из блестящих фантиков от конфет.

Все заявленные работы можно посмотреть на странице Городского дома культуры Петрозаводска.

Участие в конкурсе можно принять до 28 октября включительно. Представить свою работу могут жители Петрозаводска от 13 лет. Организаторы предлагают несколько номинаций: «Очарование осени», «Сказочная красота», «Просто фантастика!», «Креативное решение», «Городские мотивы», «Люблю тебя, Карелия!», «Лесные сокровища», «Семейный зонт» и «Полет фантазии».

Работы необходимо качественно сфотографировать в трех ракурсах и прислать фото на электронный адрес kapa8b@mail.ru. К письму следует приложить информацию об участнике:

— Имя, фамилия, отчество;

— Место работы или учебы;

— Контактный телефон;

— Выбранная номинация;

— Название работы и краткое текстовое представление своего изделия.

Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Отдельно учредят гран-при и приз Марьяне. Остальным участникам вручат сертификаты в электронном формате. Церемония награждения состоится 4 ноября в 12.00 на площади Кирова.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону: 76-61-29 – Лариса Каприелова.

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