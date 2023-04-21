Жители Петрозаводска лишились денег, покупая товар в интернете

Онлайн-покупки с момента перевода денег за товар до его получения – как игра в рулетку, напомнили в МВД Карелии.

Сразу от троих петрозаводчан недавно поступили заявления в полицию после неудачных попыток купить товар в интернете.

Так, одна горожанка после переписки с продавцом решила заказать в соцсети садовую мебель. Перевод в 20 тысяч рублей ушёл на банковские счета неизвестного получателя, а желанный товар так и не поступил. Продавец исчез, уточнили в МВД Карелии.

Осталась ни с чем и пенсионерка из карельской столицы, которая заинтересовалась рекламой электротранспорта. Как рассказали в республиканском ведомстве, петрозаводчанка созвонилась по московскому номеру с менеджерами и узнала, что необходимую инвалидную каталку ей доставят быстро, следует лишь перевести оплату. Когда ей выслали якобы трек-номер для отслеживания посылки, женщина перевела почти 38 тысяч рублей в счёт оплаты. Телефон больше не отвечал, информация о товаре была удалена, пояснили в МВД Карелии.

Еще один петрозаводчанин нашёл в интернете объявление о продаже банной печь по выгодной цене. После переговоров с автором объявления, будто бы находящимся в Ленобласти, мужчина перечислил хозяину печи более 82 тысяч рублей. Товар не поступил, а продавец исчез.

По заявлениям проводятся проверки, отметили в МВД республики.