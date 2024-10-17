Жители Петрозаводска массово несут сдавать отходы

Очередной рейс «Сбормобиля» 20 октября проедет по всем районам города и соберет у горожан вторсырье на переработку.

Традиционный ежемесячный рейс «Сбормобиля» проходит в карельской столице в воскресенье, 20 октября. Об этом сообщили в паблике активистов движения.

«Сбормобиль» сделает 23 остановки по 10-15 минут в разных районах Петрозаводска.

Напомним, каждое третье воскресенье месяца у горожан принимают вторсырье — металл, стекло, макулатуру, пластик, пластиковые крышки от напитков.

Собранное вторсырье отправят на переработку. 80% вырученных средств передадут в Первый приют для бездомных животных.