Жители Петрозаводска мешками покупают овощи на ярмарке в Петрозаводске

В минувшую субботу, 7 октября, карельской столице открылась большая осенняя сельхозярмарка.

Как сообщили наши коллеги из «МК в Карелии», ярмарка будет работать до 15 октября, с 09.00 до 19.00.

«Сегодня наш фотокорреспондент побывала на торговой площади и отметила, что ряпушки в продаже нет, капусту, которая стоит 35 рублей кило, берут по пять кочанов сразу, а картофель белорусский мешками (30 рублей килограммов)», — отмечают коллеги.



Узнать цены и другие подробности можно по ссылке.



