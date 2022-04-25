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Жители Петрозаводска могут поделиться связью билайн и протестировать её качество

Новости. Общество
15:44, 26 Апреля 2022
фото: © билайн

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Оператор билайн проводит для новых абонентов недельный тест-драйв сотовой сети. Компания вернет деньги, если клиентов не устроит качество связи*.

Новым абонентам предлагают не только опробовать голосовую связь и мобильный интернет билайн, но и семейный тариф «Близкие люди 2». Этот тариф дает возможность подключить к своему пакету услуг еще одного человека**.

За счет того, что подключение дополнительного номера к тарифному плану стоит меньше, чем отдельный тариф, два человека могут пользоваться общим пакетом мобильного и экономить на связи.  Опцией можно воспользоваться, чтобы обеспечить связью детей, супругов, пожилых родственников и других близких людей. Благодаря опции звонки между подключенными номерами не расходуют пакеты включённых в тариф услуг и остаются бесплатными после исчерпания пакета. Таким образом, можно не беспокоиться об оплате услуг своих близких и оставаться с ними на связи.

Также с помощью тест-драйва можно проверить качество связи оператора, который за последние несколько лет укрепил сеть 4G и расширил ее охват. В Петрозаводске новые базовые станции появились на улицах Красноармейской, Репина, Ботанической, а также в микрорайонах Древлянка, Силикатный Завод, Рыбка, Соломенное. Кроме того, в 2021 году билайн запустил интернет на скоростях 4G в небольших населенных пунктах республики: Заозерье, Надвоицах, Мегреге, Питкяранте, Суоярви.

По условиям тест-драйва, поделиться гигабайтами мобильного интернета можно с одним человеком, однако другие семейные тарифы линейки «Близкие люди» дают возможность подключить до 3 дополнительных номеров и, кроме пакета мобильного интернета, делиться минутами голосовой связи и SMS***. По данным билайн, чаще всего семейный тариф выбирают клиенты от 36 до 45 лет — среди абонентов их доля составляет 40%. В половине случаев пользователи предпочитают делиться своими гигабайтами и минутами с одним человеком.

 * С 1.04.22 по 15.05.22 при расторжении абонентского договора в течение 7 дней с даты заключения, на тарифном плане «Близкие люди 2» в ряде городов в собственных офисах билайн можно получить списанную абонентскую плату. Для одного абонента акция действует один раз. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте https://petrozavodsk.beeline.ru/customers/products/quality/

** Услуга платная.

*** Подробности о тарифах на сайте https://petrozavodsk.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/

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