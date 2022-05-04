Жители Петрозаводска могут пожаловаться прокурору на плохую уборку мусора

Прокуратура столицы Карелии проведет горячую линию по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

Прокуратура Петрозаводска 12 и 13 мая организует горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в администрации города.

Петрозаводчане могут сообщить о фактах возникновения несанкционированных свалок, ненадлежащей уборки территорий во дворах и возле контейнерных площадок, а также о других нарушениях, связанных с уборкой и вывозом мусора.

Звонки будут приниматься 12 и 13 мая с 9 до 17 часов по телефону: +7 (8142) 59-32-51.

Ранее сообщалось, подрядчик вывезет 50 тонн мусора с территорий у контейнерных площадок в Петрозаводске.