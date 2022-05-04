Жители Петрозаводска могут пожаловаться прокурору на плохую уборку мусора

Прокуратура столицы Карелии проведет горячую линию по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.
Прокуратура Петрозаводска 12 и 13 мая организует горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в администрации города.
Петрозаводчане могут сообщить о фактах возникновения несанкционированных свалок, ненадлежащей уборки территорий во дворах и возле контейнерных площадок, а также о других нарушениях, связанных с уборкой и вывозом мусора.
Звонки будут приниматься 12 и 13 мая с 9 до 17 часов по телефону: +7 (8142) 59-32-51.
Ранее сообщалось, подрядчик вывезет 50 тонн мусора с территорий у контейнерных площадок в Петрозаводске.
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