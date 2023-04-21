Жители Петрозаводска на выходных могут пошевелить мозгами и попрощаться с Agriculture club

«Фактор News» познакомил петрозаводчан с культурной афишей города на выходные.

Жителям столицы Карелии и гостям города вновь будет чем заняться в ближайший уикэнд. Так, в пятницу любители пошевелить мозгами могут сходить на Квиз от WOW (16+). Игра пройдет в арт-пространстве «Дом Культуры» (ТРЦ Тетрис) в 19:00.

В клубе «Культура» (Дзержинского, 3) в 20:00 начнется концерт The Jazz Snatch (16+). Коллектив возвращается с новой программой и новыми музыкантами. В 22:00 ценителей многообразия музыкальных стилей и вкусных коктейлей ждет вечеринка «Летний Megamix» (18+) в клубе ОМА (Федосовой, 30).

А в субботу, 3 июня, петрозаводчане могут попрощаться с Agriculture club. Фестиваль в честь закрытия рассадника культуры (16+) стартует в 14:00.

О программе фестиваля и других культурных мероприятиях все знает «Фактор News».