Жители Петрозаводска наблюдали потрясающую луну (ФОТОФАКТ)

Жители столицы Карелии накануне увидели красивое полнолуние.

Жительница Петрозаводска, фотограф Арина Степенная в пятницу, 18 марта сделала потрясающе красивый снимок полной луны над городом.

«Выбежать из дома и, наконец, снять потрясающую луну. Без фоторедакторов, без наложения, исключительно с магией фототехники. Снято на мануальную технику. Выгляните в окошко, красота, правда?», - написала Арина Степенная в соцсети, разместив фото на своей странице.