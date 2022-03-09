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Жители Петрозаводска наблюдали потрясающую луну (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
09:07, 19 Марта 2022
фото: Арина Степенная

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Жители столицы Карелии накануне увидели красивое полнолуние.

Жительница Петрозаводска, фотограф Арина Степенная в пятницу, 18 марта сделала потрясающе красивый снимок полной луны над городом.

«Выбежать из дома и, наконец, снять потрясающую луну. Без фоторедакторов, без наложения, исключительно с магией фототехники. Снято на мануальную технику. Выгляните в окошко, красота, правда?», - написала Арина Степенная в соцсети, разместив фото на своей странице.

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