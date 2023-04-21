Жители Петрозаводска научатся вышивать золотом

О древнем виде ремесла и обучающих мастер-классах рассказала в соцсети глава Минсоцзащиты Карелии Ольга Соколова.

«Золотное шитье — для золотых рук», — написала руководитель регионального ведомства.



По словам министра, в Петрозаводском подразделении комплексного центра соцобслуживания начались мастер-классы по золотному шитью.



Золотное шитье — древнейший вид ремесла, шитье золотыми или серебряными нитями.



Позже им на смену пришли нити позолоченные или из искусственных материалов, они назывались золóтными. Отсюда и название шитья — не золотое, а золотное, уточнила Ольга Соколова.



Современные мастерицы охотно осваивают техники прабабушек. Старинные вышивки — не просто рукоделие. Это способ прикоснуться к истории, отметила глава Минсоцзащиты Карелии.



Мастер-классы проходят на Березовой аллее, 31 по средам с 11.00 до 13.00.



Предварительная запись по телефону: 8 981-499-93-89.