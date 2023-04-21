Жители Петрозаводска научатся вышивать золотом

О древнем виде ремесла и обучающих мастер-классах рассказала в соцсети глава Минсоцзащиты Карелии Ольга Соколова.
«Золотное шитье — для золотых рук», — написала руководитель регионального ведомства.
По словам министра, в Петрозаводском подразделении комплексного центра соцобслуживания начались мастер-классы по золотному шитью.
Золотное шитье — древнейший вид ремесла, шитье золотыми или серебряными нитями.
Позже им на смену пришли нити позолоченные или из искусственных материалов, они назывались золóтными. Отсюда и название шитья — не золотое, а золотное, уточнила Ольга Соколова.
Современные мастерицы охотно осваивают техники прабабушек. Старинные вышивки — не просто рукоделие. Это способ прикоснуться к истории, отметила глава Минсоцзащиты Карелии.
Мастер-классы проходят на Березовой аллее, 31 по средам с 11.00 до 13.00.
Предварительная запись по телефону: 8 981-499-93-89.
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