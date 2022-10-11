Жители Петрозаводска не могут искать работу из-за домашних дел, усталости и мессенджеров

В результате опроса выяснилось, что мешает экономически активным петрозаводчанам искать работу.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в конце сентября — начале октября провел опрос, в ходе которого экономически активные петрозаводчане рассказали, что отвлекает их от поиска работы.

Четверо из десяти петрозаводчан распределяют время таким образом, что от поиска работы их ничего не отвлекает. Личные и домашние дела мешают искать работу 28% жителей Петрозаводска. Усталость и плохое самочувствие отвлекает от поиска работы 17% опрошенных. Еще 13% пожаловались на мессенджеры и соцсети.

Кроме того, личные качества: лень, безответственность и неуверенность — мешают искать работу 12% жителей города. В числе прочих препятствий были указаны непонимание, как правильно искать работодателя, а также телефонные звонки, хорошая погода, телевизор и друзья.

Женщины чаще жалуются на личные проблемы, усталость и непонимание процесса. Мужчинам искать работу мешают компьютер, хобби и друзья.