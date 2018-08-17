Жители Петрозаводска не определились с местом для памятника ювелиру Фаберже

Читатели "Столицы на Онего" не смогли определиться с местом для памятника ювелиру Фаберже в столице Карелии.

В строящемся микрорайоне на месте Александровского завода монумент хотели бы видеть 126 (17%) респондентов.

За установка рядом с лестницей на улице Свердлова, в створе Пушкинской высказались 93 (13%) проголосовавших.

За размещение на Онежской набережной проголосовали 89 (12%) человек.

Еще 57 (7%) человек считают, что памятник ювелиру должен стоить на пересечении К.Маркса и Дзержинского.

Большинству участников опроса - 348 (48%) респондентам - ни один из вариантов не понравился.