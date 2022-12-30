Жители Петрозаводска не смогут пожениться на новогодних праздниках

На каникулах ЗАГС Петрозаводска выделил время только для государственной регистрации смерти.

На новогодних каникулах отдел ЗАГСа Петрозаводска будет работать по следующему режиму:



31 декабря; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – выходные дни.



2, 5, 7 января с 10.00 до 15.00 будут регистрировать смерти.



Граждан примут во Дворце торжественных церемоний на Еремеева, 1.



С 9 января отдел ЗАГСа работает по обычному расписанию (в отделе по регистрации брака – выходной).