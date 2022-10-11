Жители Петрозаводска не торопятся легализовать свои гаражи, оказавшиеся вне закона

«Гаражной амнистией», которая позволяет оформить право собственности на давно построенные гаражи, воспользовались всего 360 жителей Петрозаводска.

Об этом сообщили сегодня на совещании в администрации города.

Под «гаражную амнистию» попали постройки, отвечающие трем критериям. Гараж должен быть капитальным и иметь прочную связь с землей. Он должен быть построен до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс Российской Федерации. Гараж не признан самовольной постройкой по суду или решением органа местного самоуправления.

До того, как в прошлом году вступил в силу закон о «гаражной амнистии», у владельцев не было права оформить свои постройки в собственность.

Сколько таких гаражей расположено в Петрозаводске, в мэрии не знают и призывают горожан не затягивать с оформлением, хотя закон будет действовать до 2026 года.