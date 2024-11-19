Жители Петрозаводска недовольны, что на «Аллее дружбы» паркуются автомобили

Жители Петрозаводска обсуждают водителя, припарковавшегося на «Аллее дружбы».

В паблике «Мой Петрозаводск» опубликовали фотографию с «Аллеи дружбы» — не успели ее обновить, как на ней уже паркуются машины. Как указано в посте, по аллее с удовольствием прогуливаются местные жители и катаются дети на велосипедах.

«Как всегда, находятся люди, которые воспринимают её как дорогу», — недовольно отмечают горожане. В комментариях к посту уже отметилась администрация Петрозаводска, сообщив, что приняла обращение «в работу».