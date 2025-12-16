Количество экостанций для раздельного сбора хотят увеличить в Петрозаводске

В Минприроды Карелии ответили на жалобы петрозаводчан по поводу исчезающих в городе желтых контейнеров.

Горожане, которые около десяти лет сортировали отходы, негодуют. На многих площадках желтые контейнеры либо убрали вовсе, либо перевернули. «Столица» писала об этом подробно в том числе с комментарием Минприроды Карелии. Свою позицию высказала и глава города. Но подробных официальных разъяснений нет до сих пор. Отсюда и многочисленные вопросы жителей в соцсетях.

— За последние годы, с началом работы Сбормобиля, а потом и жёлтых контейнеров РСО, разделение отходов вошло в привычку. Теперь рука не поднимается выбрасывать вторсырье в баки ТБО для отправки на полигон. Да и в памяти ещё пожары на свалке в 2014 году и смрад в городе от них. Сознательных людей, сумевших организовать себя и других, становится больше. Неужели все усилия по организации раздельного сбора отходов и уменьшении негативного воздействия на окружающую среду теперь идут насмарку?! Будущее города весьма туманно во всех смыслах.

— Необходимо вернуть жёлтые контейнеры для РСО как можно быстрее! Люди не понимают почему на длительный период просто ликвидировали возможность раздельно сдавать отходы в шаговой доступности. Выход контейнеров из строя был предсказуем, наверное, надо было к этому подготовиться?

На комментарии отвечают представители Минприроды. Вариантов ответов несколько. Если обобщить их, то, по словам чиновников, желтые контейнеры частично убрали в связи с многочисленными жалобами жителей на неудовлетворительное состояние контейнеров для раздельного сбора отходов.

— В настоящее время они вывезены с площадок для дальнейшей замены/ремонта. При этом раздельное накопление ТКО не прекращалось. С наступлением зимнего периода рекомендуем направлять вторсырье в экостанции, в экостанциях сырье сохраняет свои потребительские свойства, вне зависимости от погодных условий и дает более качественный выход ВМР (вторичных материальных ресурсов), - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, экостанций в городе четыре. Это точки на ул. Казарменской, около гипермаркета «Магнит Семейный», на парковках около гипермаркетов «Лента» на Комсомольском проспекте и Ленинградской улице, у торгово-развлекательного комплекса «Лотос Plaza». И сейчас они тоже наполняются быстро. Как уточнили чиновники, вывозят их раз в неделю. С будущего понедельника обещают увеличить частоту вывоза до двух раз. Также говорят об увеличении экостанций в 2026 году. В частности рассматривается установка контейнеров на Ключевой.

По факту все равно позиция властей по этому вопросу пока не понятна. Создается впечатление, что оставить хотят только станции, контейнеры уберут вовсе.