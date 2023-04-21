Жители Петрозаводска недовольны состоянием фонтана «Калевала» (ФОТО)

Горожане критикуют власти столицы Карелии за неприглядный вид одного из центральных фонтанов.

В комментариях под одним из постов в паблике администрации Петрозаводска горожане жалуются на состояние фонтана у филармонии на улице Кирова.



«Когда приведете в порядок туристический объект, объект благоустройства, «Калевала»? Почему заблаговременно не были выполнены ремонтные работы в апреле, мае?», - спрашивает Мстислав Кеншин.



Отметим, фонтан установлен в сквере имени Элиаса Лённрота, на перекрестке улиц Кирова и Свердлова в честь 150-летия первого издания карело-финского эпоса «Калевала».



Скульптор Лео Ланкинен.