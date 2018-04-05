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Новости. Общество
08:20, 05 Апреля 2018

Жители Петрозаводска ничего не знают о программах финансовой грамотности

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ОНФ провел мониторинг финансовой грамотности среди жителей столицы Карелии.

Активисты Народного фронта провели опрос среди жителей Петрозаводска, целью которого было выявить осведомленность горожан о региональных программах финансовой грамотности. Общественники попросили граждан ответить на 11 вопросов, касающихся кредитования, микрозаймов, финансовых вложений, планирования расходов и доходов, а также мероприятий по повышению финансовой культуры. Результат анкетирования неутешительный – большинство респондентов ничего не знают о реализуемых в регионе программах финансовой грамотности.

В ходе опроса выяснилось, что наиболее интересными для жителей административного центра Карелии являются темы банковских кредитов, а также куда вложить деньги, чтобы сохранить и заработать, как контролировать свои расходы. Информация о финансах, по мнению респондентов, должна распространяться путем проведения бесплатных лекций и семинаров, образовательных мероприятий в рабочее/учебное время на местах и через сообщества и сайты в интернете.

Участники опроса, который проводился непосредственно рядом с точками продаж финансовых услуг (отделения банков, страховых и микрофинансовых организаций), считают, что при заключении договора или других финансовых документов важно внимательно прочитать условия. При этом около трети респондентов признались, что при подписании бумаг у них не было достаточного количества времени, чтобы понять условия сделки. Некоторые опрошенные уверены, что в случае резкого ухудшения материального положения они имеют полное право не возвращать кредит.

"К сожалению, уровень финансовой грамотности жителей Петрозаводска по-прежнему не высокий. Гражданам не хватает знаний даже по планированию собственных семейных бюджетов. Поэтому многие берут кредиты, зачастую не осознавая, какую сумму им придется вернуть банку. Региональные программы по повышению финансовой грамотности, как показал наш опрос, недостаточно эффективны. О них люди просто ничего не знают. Мы в свою очередь продолжим работу в рамках проекта ОНФ "За права заемщиков", проводя занятия для молодежи и людей старшего поколения. Ближайший урок финансовой грамотности пройдет на следующей неделе в поселке Мелиоративный в Прионежском районе. Эксперты ОНФ расскажут пенсионерам об основных схемах обмана, которые используют мошенники, и механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг", – сказал член регионального штаба ОНФ в Карелии Сергей Абдрашитов.

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Комментарии

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2018-04-05 08:32:26
Сказочным эльфам важно не знать, а верить.
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