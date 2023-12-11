Жители Петрозаводска обратились за помощью в Госкомитет по жилищному надзору

Горожане просят провести проверку, так как ответ управляющей компании, по их словам, не соответствует действительности.

Жителей Петрозаводска возмутил не соответствующий действительности ответ управляющей компании о проведенной уборке крыши дома № 6 на улице Пограничной от снега и сосулек. Горожане повторно сфотографировали наледь и наносы на крыше дома и выложили снимки в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Кроме того, петрозаводчане в сети обратились за помощью в Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

«Обращаемся к председателю Государственного комитета А.Э Темнышеву с просьбой поручить провести проверку!» — написали жители карельской столицы.



Как рассказали горожане, специалисты УК «Гарантия Плюс» предоставили в государственный комитет информацию, не соответствующую действительности. Фотографии свидетельствуют именно об этом, заявили авторы публикации.

При этом жители уже сообщали о ненадлежащем содержании в зимний период обслуживающей организацией крыши дома № 6 на улице Пограничной, отметили в сети.

«Ответ управляющей компании Государственному комитету, что „нарушения ликвидированы“, явно не соответствует действительности! Воз, как видно и ныне там!» — сообщили жильцы дома и приложили фото, которое было сделано во вторник, 12 декабря, примерно в 14.00.