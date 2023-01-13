Жители Петрозаводска одобряют использование камер для наказания за незаконный выброс мусора

Опрос SuperJob показал, что 8 из 10 петрозаводчан поддерживают поправки к КоАП, согласно которым власти смогут штрафовать собственников автомобилей, из которых выбрасывают мусор, на основании данных с автоматических камер видеонаблюдения.

Такие данные приводит сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который провел опрос среди представителей экономически активного населения из города.

Штрафы от 3 до 200 тысяч рублей ждут физических и юридических лиц, сбрасывающих мусор вне установленных мест. За подобные меры проголосовали 83% петрозаводчан, не поддерживают их только 11%. Доводы противников: «Я вообще против всех камер. Слишком начинают влезать в личную жизнь»; «Нужно сначала создать нормальные условия для утилизации мусора»; «Столкнулся с тем, что меня незаконно оштрафовали за неуплату парковки… Во избежание ошибок, лучше такие штрафы не вводить».

Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин, молодежь до 24 лет — чаще, чем те, кто старше. Интересно, что автомобилисты поддерживают инициативу чаще, чем те, кто не водит машину (последние чаще затрудняются с оценкой поправок).

Напомним, с 11 января вступили в силу поправки к КоАП, по которым фото- и видеокамеры будут автоматически штрафовать собственников автомобилей, из которых выбрасывают мусор.