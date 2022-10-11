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Жители Петрозаводска определились, какие территории благоустроят в следующем году

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14:21, 12 Декабря 2022
фото: мэрия Петрозаводска

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В Петрозаводске подвели итоги голосования за проекты, которые в 2023 году благоустроят по программе поддержки местных инициатив.

 

 

В администрации карельской столицы подвели итоги голосования за проекты по программе поддержки местных инициатив на 2023 год. Свой выбор сделали более 4,5 тысячи человек. Часть голосов жители Петрозаводска оставили онлайн на платформе «Активный горожанин», часть собрали инициативные группы при подаче заявок. На региональный отбор до конца декабря направят следующие объекты:

- Ринтальский сквер на Кукковке (1 675 голосов);

- помещения общественной организации поддержки местных инициатив «Народный совет Октябрьского района» на Советской улице, 35 (942 голоса);

- территория средней школы № 10 им. А.С. Пушкина (748 голосов);

- Былинный сквер на берегу Онежского озера (711 голосов);

- сквер Анны Рогозкиной на Ключевой (431 голос).

Всего жителям Петрозаводска в этом году представили семь проектов. Недостаточное количество голосов для попадания на республиканский отбор набрали территории возле дома № 68 на проспекте Александра Невского (157 голосов) и на улице 8 марта, у дома № 40 (97 голосов).

Лучшие проекты реализуют за счет республиканского (60%) и городского бюджетов (не менее 30%, а также при поддержке организаций и граждан (не менее 10%). 

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