Жители Петрозаводска определились, какие территории благоустроят в следующем году

- Ринтальский сквер на Кукковке (1 675 голосов);
- помещения общественной организации поддержки местных инициатив «Народный совет Октябрьского района» на Советской улице, 35 (942 голоса);
- территория средней школы № 10 им. А.С. Пушкина (748 голосов);
- Былинный сквер на берегу Онежского озера (711 голосов);
- сквер Анны Рогозкиной на Ключевой (431 голос).
Всего жителям Петрозаводска в этом году представили семь проектов. Недостаточное количество голосов для попадания на республиканский отбор набрали территории возле дома № 68 на проспекте Александра Невского (157 голосов) и на улице 8 марта, у дома № 40 (97 голосов).
Лучшие проекты реализуют за счет республиканского (60%) и городского бюджетов (не менее 30%, а также при поддержке организаций и граждан (не менее 10%).
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