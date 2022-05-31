Жители Петрозаводска открыли купальный сезон на пляже, где утонули подростки (ФОТОФАКТ)

В районе набережной Варкауса устроили купания, несмотря на запрет.

В редакцию «Столицы на Онего» житель Петрозаводска прислал фото, на которых запечатлел открытие пляжного сезона на улице Береговой, недалеко от набережной Варкауса.

«В месте, где год назад утонули подростки, начался новый купальный сезон. У нас тут уже пляжный отдых вовсю», - написал автор фото.

Напомним, 11 июня 2021 года в Онежском озере, в районе набережной Варкауса трое 15-летних подростков пошли купаться и утонули. По версии Следкома, погибшие дети не справились с течением.

Ранее администрация столицы Карелии напомнила жителям и гостям Петрозаводска о запрете купания в акватории города.