Жители Петрозаводска отправили через интернет данные банковских карт и лишились денег

В полицию Петрозаводска поступили два новых заявления жителей города и незаконном списании денег с их банковских карт.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Одной из пострадавших стала 33-летняя женщина. Она нашла в интернете объявление о продаже собаки, договорилась с продавцом о покупке и получила смс-сообщение. В нем содержалась ссылка на интернет-сервис, якобы для оформления безопасной доставки. Перейдя по ссылке она ввела данные своей банковской карты, указала секретный код, который поступил на телефон, а затем обнаружила, что у неё списали 70 тыс. рублей.

Второе заявление поступило от 47-летнего мужчины. Он нашел через интернет объявление о продаже телевизора и после общения с продавцом также получил от него ссылку. Мужчина ввел данные банковской карты, после чего со счёта исчезли 32 тыс. рублей.

«В настоящее время по всем заявлениям потерпевших проводятся проверки. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении сделок через интернет», - сообщили в МВД.