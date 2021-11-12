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Жители Петрозаводска отправили мошенникам более 131 млн рублей за год

Новости. Криминал
13:22, 22 Ноября 2021
фото: © Sputnik / Жоомарт Ураимов

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Жители карельской столицы продолжают переводить огромные деньги дистанционным преступникам.

В этом году было зарегистрировано 1285 преступлений в сфере интернет-краж и дистанционного мошенничества. Ущерб горожан в общей сложности составил более 131 млн рублей. Об этом на планерке в мэрии Петрозаводска рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Петрозаводску Владимир Одинцов.

Только за последнюю неделю возбуждено 17 уголовных дел по фактам дистанционного мошенничества. Жители перечислили неизвестным более четырех миллионов рублей. 

Сообщается, что в основном пострадавшие попадались на уловки лжесотрудников банков, которые предлагали «обезопасить счет». Также среди распространенных схем — продажа товаров через фальсифицированные сайты интернет-магазинов, сделки с предоплатой через популярные онлайн-сервисы, приобретение акций через неофициальные интернет-ресурсы брокерских компаний.

Владимир Одинцов рассказал, что по сравнению с предыдущим годом число подобных правонарушений незначительно снизилось, однако сумма денежных средств, переведенных мошенникам, увеличилась вдвое. 

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске 72-летняя пенсионерка купила акции от мошенников и потеряла сбережения.

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Комментарии

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Горожанин
2021-11-22 14:24:07
С учетом массовости преступлений и перспектив цифровизации законодательно признать этот вид преступности особо опасным и сурово наказывать - от 5 и выше
кир
2021-11-22 13:45:57
Где казни, толерантные наши?
Гость
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