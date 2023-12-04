Жители Петрозаводска передвигаются на лыжах по улицам города в целях безопасности и удобства.
В сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» со ссылкой на тг-канал «Карелия | Петрозаводск | Новости» рассказали о новом способе передвижения по улицам карельской столицы.
«В Петрозаводске люди передвигаются на лыжах», — написали в соцсети.
«Жители столицы Карелии настолько устали от плохих дорог и тротуаров, что решили передвигаться на лыжах — это безопаснее», — объяснили горожане непривычную для городских улиц экипировку.
С учетом зимнего сезона и сопутствующих явлений это вполне логично и продуманно.
«Осталось каски купить от сосулек и палку от крыс», — добавили в сети.
Фотография была сделана на улице Герцена в Петрозаводске, уточнили авторы поста.
Ранее мы сообщали о куче снега, которая до десятков сантиметров заузила тротуар в столице Карелии.
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