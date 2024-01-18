Жители Петрозаводска перевели неизвестным около 2 миллионов рублей

Одна пенсионерка, испугавшись якобы взятого кредита, отдала аферистам более полутора миллионов рублей.

В полицию Петрозаводска поступило 4 заявления от местных жителей, ставших жертвами мошенников. Петрозаводчане перевели неизвестным 1 миллион 847 тысяч рублей, сообщили в МВД республики.

Так, 66-летнюю горожанку неизвестные убедили, что на ее имя оформлен кредит. Чтобы уберечь деньги, она установила приложение удаленного доступа, прошла по отправленной ссылке и внесла туда данные банковской карты, а также озвучила коды из СМС. В итоге с ее счета были списаны 1 миллион 536 тысяч рублей.

В другом случае 73-летняя пенсионерка пыталась заработать на инвестициях. Она зарегистрировалась на платформе, которую увидела в рекламе, и начала общаться с сотрудником инвестиционной компании», дававшим ей советы по получению прибыли. Однако прибыль получил он сам — после того, как пенсионерка перевела более 176 тысяч рублей, в том числе взятых в кредит.

А 29-летний житель города узнал о том, что стал жертвой мошенников, случайно. Когда он пришёл в банк закрывать кредитную карту, выяснилось, что у него есть долг — 124 тысяч рублей, при этом никаких данных молодой человек никому не давал. В настоящее время проводится проверка.