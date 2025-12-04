Жители Петрозаводска переживают за раздельный сбор

Жители Петрозаводска, считают, что раздельный сбор в городе переживает кризис. Символы - перевернутые желтые контейнеры.

Редакция «Столицы на Онего» решила разобраться в вопросе. Мы поговорили с чиновниками, с эковолонтерами и обычными горожанами. Последние продолжают копить вторсырье дома, хотя понимания, будет ли организован раздельный сбор, как раньше, нет.

Петрозаводчанин Александр Ефимов с женой сортируют отходы уже более 10 лет. Начали, когда во дворе появился контейнер для макулатуры — стали собирать бумагу, картон. Спустя несколько лет активные экогорожане запустили проект «Сбормобиль». По Петрозаводску стала ездить машина и собирать в разных микрорайонах вторсырье.

— Когда появился «Сбормобиль», стали сортировать различные виды пластика, стекло и так далее. Конечно, это было довольно ресурсозатратно — по времени, по месту. Это все нужно было где-то хранить. Но, тем не менее, это была очень хорошая инициатива. Мы ходили к «Ленте», видели большое число неравнодушных людей и понимали, что занимаемся делом, которое нужно городу, Карелии, окружающей среде и прежде всего нам. И постепенно это стало семейной традицией, — рассказал «Столице на Онего» Александр.

«Сбормобиль» быстро набирал популярность. Конечно идея копить дома отходы понравилась меньшинству, но в каждой точке собирались десятки горожан с пакетами вторсырья.

— Вовлечь удалось около тысячи городских семей, которые сейчас на постоянной основе разбирают отходы в своих квартирах на вторсырье и мусор. В пик популярности на переработку вывозили по 60 тонн в год, это несколько ж/д вагонов, — говорит руководитель проекта Надежда Третьякова.

Не свернули проект и тогда, когда в город пришел организованный раздельный сбор. Власти увидели, что люди готовы к сортировке, и Карельский регоператор в лице компании «Эколайн» в 2023 году установил по городу желтые контейнеры и открыл сортировочную линию мощностью 25 тыс. тонн вторсырья. Такого количества отходов на станции никогда не было. Все-таки сортируют, и правда не многие. К примеру, по данным Минприроды, в 2025 году на станцию поступило 1800 тонн отходов, из них на переработку ушло 219 тонн. То есть большую часть забраковали и выбросили на свалку. Это тоже одна из проблем сортировки — в желтый контейнер подчас попадают пищевые отходы, грязные упаковки из-под молока и пр. Кому-то до сих пор все равно до реформы, и разделять содержимое мусорных ведер они не хотят.

В КЭО говорили, что это нормально, сразу привлечь всех не получится, они были готовы вести целенаправленную работу по обучению людей, но в этом году инвестор — компания «Эколайн» — покинул Карелию. Теперь на многих площадках их убрали вовсе, где-то перевернули. Мнение горожан и общественников — что таким образом снижают поток вторсырья на сортировочную линию, поскольку есть большие проблемы с его сбытом.

