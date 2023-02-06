Жители Петрозаводска почувствовали, что город убирает новый подрядчик

Опрос показал: петрозаводчане почувствовали, что город убирает новый подрядчик, так как стало лучше.

В 2022 году городские власти сменили подрядчика – компанию «ТехРент»», не справившуюся, по их мнению, с содержанием улично-дорожной сети Петрозаводска, на Кондопожское ДРСУ.

Теперь город убирает новый подрядчик. В связи с чем интересовались у горожан, почувствовали ли они изменения в уборке улиц?

В опросе приняли участие 788 человек, большинство из которых – 334 (42%) ответили, что стало заметно лучше, новый подрядчик оперативно реагирует на замечания и все убирает.

Чуть меньшее количество респондентов – 280 (35%) признались, что, по их мнению, все осталось по-прежнему: в гололед – скользко, в снегопад – не пройти.

И третья группа респондентов – 174 (22%) решила, что невозможно сравнить работу двух подрядчиков, так как зима-то другая.