Жители Петрозаводска поделились ностальгическими воспоминаниями о Новом годе

В сети рассказали, как отмечали Новый год на Ключевой.

Кто сказал, что для незабываемого Нового года нужно ехать на центральную площадь? Жители Нижней Ключевой прекрасно умели встречать праздник и у себя дома.

Один из жителей поделился своими воспоминаниями в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия». «Ничем не хуже была ёлочка у „сотки“ на Судостроительной. Весь микрорайон собирался там», ━ написал он.

По его воспоминаниям, самых маленьких привозили на санках, а потом, уже под утро, на этих же санках развозили довольных родителей. Несмотря на то, что гирлянда на елке горела лишь одной фиолетовой лампочкой, праздничное настроение никак не страдало.

«Ресторан „Онего“ в эти дни работал в авральном режиме. Медсёстры из 4-й поликлиники помогали официантам накрывать столы и вырезать бумажные снежинки, прикалывая их на занавески», ━ продолжил вспоминать автор поста. Музыканты под руководством маэстро Сергея Комиссарова дарили незабываемые мелодии. Особенно запоминались выступления слепого гитариста Саши Шебеко, который, казалось, не просто играл, а сливался со своим инструментом в едином порыве.

© Николай Тепляков и Сергей Комиссаров.

Ресторан «Онего» 1989г.

«„Визитная карточка“ Онежской флотилии — Коля (гуляй нога) у входа взрывал хлопушки в честь всей Ключевой», ━ завершил автор, поздравляя всех с наступающим. ━ «Знай наших и северную точку!»