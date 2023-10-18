Жители Петрозаводска показали, что злополучные ларьки на Кукковке не снесли, а переставили тут же рядом

Ларьки, действительно, демонтировали, но все оказалось не так сказочно, утверждают жители крупного района карельской столицы.

Жители Кукковки запечатлели на фото, где теперь находятся злополучные ларьки.

Фото появилось в соцсети в группе «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка»

Часть ларьков, которые уродуют облик Кукковки, «демонтировали». Но не все так сказочно, как нам пытаются показать, заявили пользователи сети.



И.О. мэра Петрозаводска Инна Колыхматова на своей странице сообщила, что возле ТЦ «Ритм» на Кукковке владелец убрал свои ларьки, на которые жаловались горожане.



«Рада, что бизнес все же услышал мнение жителей Кукковки и городской Администрации», — написала Инна Колыхматова и приложила несколько фотографий.



Но по сути, ларьки просто немного переставили, и на фото с камер можно увидеть, что ситуация толком не изменилась, написали жители крупного района Петрозаводска.

Напомним, ранее врио мэра Петрозаводска сообщила о сносе ларьков, на которые жаловались жители Куковки.