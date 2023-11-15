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Жители Петрозаводска показали превращение Почтовой площади в рынок

Новости. Общество
09:05, 17 Ноября 2023
фото: © Моя Древлянка | Сообщество жителей / ВК

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Горожане возмутились развернутой торговлей на реконструируемой Почтовой площади в карельской столице.

Фото разместили в сообществе «Моя Древлянка | Сообщество жителей».

Реконструируемая Почтовая площадь снова превратилась в рынок, на котором продают крайне сомнительную и опасную продукцию, сообщили в сети.

«У торгашей нет права размещать свои павильоны на данной территории. Покупая что-то в этих палатках, задумайтесь о том, насколько опасна может быть данная продукция. При любых отравлениях, аллергиях и других исходах жаловаться вам будет не на кого», — возмутились горожане.

Жители Петрозаводска также написали, что «хотелось бы увидеть действия администрации по реальной борьбе с данной торговлей».

Напомним, Инна Колыхматова поблагодарила предпринимателей за подарок городу. 

На Почтовой площади в Петрозаводске появился флюгер «Почтовый голубь», а часы на башне стали показывать правильное время. 

По словам Инны Колыхматовой, благоустройство самой площади завершится до конца ноября.

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