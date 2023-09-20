Жители Петрозаводска показали пугающие последствия обрушившегося на Карелию циклона

Жители Петрозаводска продолжают показывать рухнувшие деревья из-за сильного ветра, который обрушил на Карелию циклон «Ян».

Последствия сильного ветра, который в среду, 20 сентября, обрушил на Карелию циклон «Ян», продолжают фиксировать на фото и видео жители Петрозаводска.

Так, видео последствий еще одного рухнувшего на автомобиль дерева около дома № 63 на Октябрьском проспекте появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

Судя по видео, дерево почти полностью накрыло автомобиль — легковушку едва видно из-под упавшего дерева.

«Благо водитель жив», — написали в соцсети.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» водители опубликовали фото отломившейся ветки дерева. Ветка свесилась и полностью перегородила полосу движения на улице Гвардейской.

Напомним, в среду, 20 сентября, на Карелию обрушился циклон «Ян».

В Карелии объявили штормовое предупреждение.

Ранее мы сообщали, что массивный тополь придавил микроавтобус в Петрозаводске.

Только что мы сообщили о том, что циклон «Ян» оставил без света 45 населенных пунктов на севере Карелии.