Жители Петрозаводска показали пугающие последствия обрушившегося на Карелию циклона

Жители Петрозаводска продолжают показывать рухнувшие деревья из-за сильного ветра, который обрушил на Карелию циклон «Ян».
Последствия сильного ветра, который в среду, 20 сентября, обрушил на Карелию циклон «Ян», продолжают фиксировать на фото и видео жители Петрозаводска.
Так, видео последствий еще одного рухнувшего на автомобиль дерева около дома № 63 на Октябрьском проспекте появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
Судя по видео, дерево почти полностью накрыло автомобиль — легковушку едва видно из-под упавшего дерева.
«Благо водитель жив», — написали в соцсети.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» водители опубликовали фото отломившейся ветки дерева. Ветка свесилась и полностью перегородила полосу движения на улице Гвардейской.
Напомним, в среду, 20 сентября, на Карелию обрушился циклон «Ян».
В Карелии объявили штормовое предупреждение.
Ранее мы сообщали, что массивный тополь придавил микроавтобус в Петрозаводске.
Только что мы сообщили о том, что циклон «Ян» оставил без света 45 населенных пунктов на севере Карелии.
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