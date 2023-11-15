Жители Петрозаводска показали сильный поток воды, который течет к детском у саду

Больше месяца вода течет из люка прямо к воротам детского сада в одном из районов города.

Видео появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Администрация города П! Уже больше месяца на Перевалке, рядом с детским садом на Архипова, 20 из люка вытекает вода, и этот поток (а он не слабый) течёт прямо к воротам садика!"» — написали жители карельской столицы.

«И всем всё равно, а детям приходится ходить по этим лужам!» — добавили в сети.

Ранее жители Петрозаводска рассказали об озере, которое перегородило путь в детский сад в крупном районе города.