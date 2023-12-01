Жители Петрозаводска показали внушительный снежный навес на крыше

Жители карельской столицы сфотографировали свисающий мощной шапкой с крыши снег и огромные сосульки на балконах.
Фотографии внушительного снежного навеса на крыше дома, а также огромные сосульки, свисающие с балконов, появились в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
«Кто должен чистить крыши от снега?» — спосили горожане.
В сети уточнили, что снег свисает на доме № 44 на улице Володарского.
Госкомитет Карелии по жилищному надзору отреагировал на сообщение и в комментариях к посту сообщил, что информация была передана специалистам управляющей организации ООО УК «Жилой дом+» и в понедельник, 4 декабря, в течение рабочего дня проблема будет решена.
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