Жители Петрозаводска получат новые лифты уже в этом и следующем годах

Депутат Петросовета Дмитрий Данильев рассказал об ускоренной программе замены лифтов.

В одном из многоквартирных домов, где уже успели заменить лифтовое оборудование, побывали депутат Петросовета Дмитрий Данильев и руководитель управления жилищного хозяйства Евгений Перов.

По словам Данильева, в Петрозаводске насчитывается более 200 лифтов, нормативный срок эксплуатации которых превышен. В скором времени надзорные органы могут запретить их использование. Чтобы избежать таких ситуаций, была запущена программа ускоренной замены лифтового оборудования. Лифты по этой программе меняются за счет регионального фонда капремонта. В ее рамках новый подъемник жильцы старых домов могут получить уже в 2018-2019 годах.

В программу вошли все петрозаводские дома, срок эксплуатации лифтов в которых превышает 25 лет. Обязательным условием были также взносы на капремонт в «общий котел», а не на специальный счет.

- Есть немало домов, которые пользуются специальным счетами, но при этом лифты в них тоже старые. У этих домов сегодня есть возможность закрыть специальный счет и перейти на счет регионального оператора. Таким образом они смогут присоединиться к программе, - пояснил Данильев.

Депутат подчеркивает, что обновить лифт в рамках программы петрозаводчане смогут гораздо быстрее, чем продолжая копить деньги на специальном счету. Кроме того, участие в программе просто дешевле: фактически дом, вошедший в нее, получает от фонда капремонта беспроцентный кредит, рассрочку, объем которой не увеличивается вслед за инфляцией и ростом цен на оборудование. Если же жильцы решат копить деньги на замену лифта самостоятельно, им потребуется на это пять-семь лет: за это время стоимость работ и оборудования может вырасти кратно.

Жители домов, собравшие на специальном счете значительную сумму и желающие потратить ее на ремонт другого оборудования, могут сделать это, и только потом перейти на общий счет регионального оператора. Так планируют поступить, например, в одном из домов на улице Питкярантской.

По словам Дмитрия Данильева, новые лифты превосходят старые сразу по нескольким параметрам. Прежде всего, у них выше грузоподъемность (новые кабины выдерживают 400 килограммов, старые – только 320). Кроме того, новые лифты практически бесшумны и более энергоэффективны. Последнее значит, что жильцам дома придется меньше платить за ОДН.

Программа ускоренной замены лифтового оборудования в Петрозаводске рассчитана на 2018-2019 годы. В нее уже вошли 30 домов: в одном работы уже завершены, в девяти находятся в стадии завершения. На данный момент в рамках программы планируется замена 78 лифтов.