Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский призывает игнорировать уведомления от управляющих компаний, так как никаких санкций за застекленную лоджию не полагается.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что к нему поступают обращения от горожан, получивших уведомления от управляющих организаций, в которых говорится о необходимости демонтировать застекленные лоджии на балконах жилых домов.

«Думаю, стоит разъяснить ситуацию и всех успокоить, - написал Любарский на своей странице в соцсети. - Согласование от администрации необходимо собственникам только при перепланировке квартиры. Остекление балконов – перепланировкой не является. Никаких согласований для этого не требуется. Разумеется, это не касается исторических зданий и объектов культурного наследия.

Поэтому повально разосланные уведомления в адрес жителей обычных многоквартирных домов не имеют под собой правовой основы. Сегодня их можно проигнорировать, так как никаких санкций за застекленную лоджию в стандартной пятиэтажке не полагается».



Тем не менее, Любарский призывает жителей Петрозаводска не забывать о безопасности, собственной и своих соседей.

«Если ваш балкон является частью эвакуационной системы дома, то нужно оставлять доступными пожарные люки и лестницы на нём – не заваливать их и, тем более, не заваривать. Ну, и в любом случае стоит отказаться от отделки лоджии горючими материалами. Думаю, этот момент понятен.

И ещё. В соответствии с регламентом по выдаче документов о согласовании переустройства или перепланировки жилых и нежилых помещений на лоджии, балконы, веранды и террасы не допускается перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе. Также запрещено объединение их с внутренними помещениями. Здесь всё тоже довольно прозрачно – такие изменения могут коснуться несущих конструкций или сказаться на работе внутридомовых сетей.

В общем, сейчас дружно выдыхаем: никакого демонтажа остекления от вас требовать не могут!».