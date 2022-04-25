Жители Петрозаводска получили уведомления об отключении горячей воды на целый месяц

Петрозаводчане пожаловались главе столицы Карелии на сообщения от коммунальщиков о плановом отключении горячей воды на месяц.

Владимир Любарский опубликовал на своей странице в соцсети обращение от горожан, получивших по электронной почте уведомления об отключении горячей воды не на две недели, как обычно, а на месяц. Люди обеспечены и задают мэру вопрос: неужели воды в их домах не будет целый месяц.

«Спешу всех успокоить. Никто на месяц горячую воду отключать не планирует. В разосланных горожанам сообщениях приведена некорректная информация. Сейчас мы разбираемся с тем, чтобы государственные службы, ответственные за информирование горожан, внесли в свою работу необходимые исправления», — пишет Владимир Любарский.

По словам главы Петрозаводска, в соответствии с графиком планового отключения горячей воды, утвержденным администрацией города, испытания тепловых сетей в большинстве районов города стартуют 22 июня и продлятся десять дней.

Так, горячей воды не будет с 10:00 22 июня до 10:00 6 июля в следующих районах города: Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика. На Ключевой горячую воду отключат с 10:00 30 мая до 10:00 9 июня.

«Обойтись без отключения горячей воды мы пока не можем. Но продлится это неудобство не месяц. Потерпеть придется менее двух недель», — пояснил глава города.

Ранее в АО «ПКС-Тепловые сети» разъяснили необходимость отключения горячей воды в столице Карелии в летний период.