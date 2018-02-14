Жители Петрозаводска помогли сельским библиотекам

Сегодня в мире отмечают не только День святого Валентина.

В преддверии Международного дня книгодарения, который отмечается 14 февраля, Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова присоединилась к акции "Дарите книги с любовью" и объявила сбор детских книг для сельских библиотек. Сегодня адресатам были торжественно переданы более 800 изданий.

Акция "Дарите книги с любовью", объявленная уже во второй раз Российской государственной детской библиотекой и Ассоциацией "Растим читателя", проводится по всей стране. Детская библиотека Республики Карелия присоединилась к ней еще в прошлом году, объявив сбор книг для стационаров городской и республиканской детских больниц. Тогда неравнодушные жители и гости Петрозаводска собрали порядка полутысячи изданий. На этот раз было принято решение помочь сельским библиотекам, испытывающим большие трудности с комплектованием фондов. В этом году сбор объявили для Медвежьегорского района.



В течение двух недель петрозаводчане ежедневно приносили. В акции участвовали как индивидуально, так и семьями, классами, организациями и ведомствами. Книги сельским ребятишкам подарили не только читатели, но и сами авторы, в частности, писатели Надежда Акимова и Елена Громова. Особенно много книг собрали школьные коллективы гимназии №17, лицея №13 и школы №3. Свои посылки с книгами селу отправили министерство культуры, министерство по делам национальной политики, уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев и Национальная библиотека Карелии. Многие дарители пожелали не указывать свои имена.



14 февраля организаторы региональной акции отправились в Медвежьегорский район, чтобы передать собранные книги непосредственно сельским библиотекарям. Торжественная церемония проходила на базе Медвежьегорского районного музея, в ведении которого находится сектор комплектования и обработки фондов местных библиотек.

Директор Детской библиотеки Карелии Валерия Сакина рассказала, что многие дарители, будучи родом из Медвежьегорского района, передавали книги с просьбой направить их в конкретные населенные пункты.