Жители Петрозаводска попытались украсть сварочный аппарат

Но испугались полицейских и спрятались в гараже.

В ночное время наряд ППС нес службу в районе Шуйского шоссе, сообщили в МВД Карелии. Полицейские заметили, что в одном из гаражей горит свет, что показалось им подозрительным. Как только служебная машина подъехала к боксу, дверь закрылась. Стражи порядка постучали, но ответа не последовало. Тогда было принято решение, отъехать на некоторое расстояние и подождать.

Спустя время из гаража вышли двое мужчин, которые не ожидали встретить полицейских. Сперва они рассказали версию, что ночью прогуливались по территории кооператива, увидели открытый гараж, а услышав какой-то шум испугались и спрятались в гаражном боксе. Однако затем признались, что проникли в гараж из криминальных побуждений. Они собирались вынести сварочный аппарат стоимостью 8 000 рублей, но увидели патрульный автомобиль и спрятались.

В настоящее время в отношении подозреваемых, петрозаводчан 27 и 33 лет, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.