Жители Петрозаводска пожаловались на бетонную плиту, выпирающую на дорогу (ФОТО)

Водителей на Перевалке призвали к осторожности.

Ремонт проезжей части на улице Зеленая в петрозаводском районе Перевалка привел к неожиданным последствиям. Бетонная плита выступила из земли, создав серьезное препятствие для автомобилистов.

Фото неожиданной преграды возле дома № 28 по улице Зеленая прислал в редакцию «Столицы на Онего» читатель.

Утром 17 июня информация о плите была передана в ЕДДС Петрозаводска.

«На проезжей части образовался провал грунта около колодца, выпирает бетонная плита на 25 см. Информация передана для проверки и принятия мер в АО „ПКС — Водоканал“.», — сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В Единой дежурно-диспетчерской службе петрозаводчан призвали быть внимательнее.