Жители Петрозаводска пожаловались на импровизированные свалки в разных районах города (ФОТО)

Груды покрышек и кучи мусора, по словам горожан, неделями валяются на улицах Петрозаводска.

В паблике администрации Петрозаводска горожане пожаловались на мусор, который долгое время лежит неубранным в разных районах города.

Так, горожанин обратил внимание властей Петрозаводска на груду покрышек, лежащих на окраине Соломенного.

«Когда будет приведена территория в надлежащий вид? Местоположение — бывший стадион в районе Соломенное», — назвал место импровизированной свалки петрозаводчанин.

Фото свалки было опубликовано в новости про ликвидацию несанкционированных гаражей. Одна из подписчиц обратила внимание на мусор, оставшийся от демонтажа других гаражей.

«На Зайцева 57а оставлена гора „всячины“ после сноса. Уже как две недели лежит», — рассказала петрозаводчанка.