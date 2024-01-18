Жители Петрозаводска пожаловались на люк, который не могут закрыть уже месяц

На Древлянке открытый люк представляет опасность для людей и автомобилей.

В паблике «Подслушано в Птз | Петрозаводск» горожанин разместил фото открытого люка на улице Хейкконена, ближе к Лососинскому шоссе.

По словам жителя города, люк открыт уже почти месяц.

«Мало того, что пешеходы итак по проезжей части топают, и дети в школу и садик идут, так ещё и приходится машины останавливать, чтобы пропускать друг друга! Дорога узкая», — посетовал читатель паблика, заметив, что вопрос уже поднимался, однако проблема так и не решена.