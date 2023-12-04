Жители Петрозаводска пожаловались на неудачную уборку Левашовского бульвара от снега

Снег с пешеходной дорожки оказался на скамейках.

В паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск появился пост об уборке снега на Левашовском бульваре в Петрозаводске.

«Вот наконец-то его почистили после снегопада. И что? Закопали все скамейки!», — написал недовольный очевидец, приложив фото.

Житель посетовал, что пожилым людям и матерям, которые прогуливаются с колясками, теперь некуда присесть.