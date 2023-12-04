Жители Петрозаводска пожаловались на неудачную уборку Левашовского бульвара от снега

Снег с пешеходной дорожки оказался на скамейках.
В паблике появился пост об уборке снега на Левашовском бульваре в Петрозаводске.
«Вот наконец-то его почистили после снегопада. И что? Закопали все скамейки!», — написал недовольный очевидец, приложив фото.
Житель посетовал, что пожилым людям и матерям, которые прогуливаются с колясками, теперь некуда присесть.
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